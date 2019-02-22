В Нижневартовске появятся новые кольцевые развязки

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-22T14:25:07+03:00

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В этом году власти Нижневартовска намерены сократить количество городских магистралей, работающих в режиме перегрузок. Всё это будет происходить в рамках масштабного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автомобильные заторы встречаются в часы пик, в основном на крупных перекрестках. Как подчеркнул заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев, увеличить транспортную емкость дорог можно за счет трех основных направлений: строительство новых дорог, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением. Также снизить загруженность дорог позволит реконструкция наиболее сложных существующих перекрестков за счет обустройства дополнительных полос, строительства кольцевых развязок.

- У нас есть положительный опыт таких решений. В прошлом году была сделана кольцевая авторазвязка на пересечении улиц Ханты-Мансийской и Интернациональной. Нареканий со стороны жителей нет. Эффект положительный. Теперь жители могут приезжать в город и наоборот гораздо быстрее, - рассказал Максим Коротаев.

Отмечено, что реконструкция сложных перекрестков продолжится. Сейчас специалисты изучают участки, где можно сделать кольцевое движение. Один из возможных вариантов – на пересечении улиц Индустриальной и Авиаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU