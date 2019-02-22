В Югре с 1 июля повысят субсидии на рыбную продукцию глубокой переработки

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-22T14:17:53+03:00

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Правительством Югры в ходе очередного заседания внесены изменения в окружную государственную программу «Развитие агропромышленного комплекса».

Уже с 1 июля текущего года меняется механизм государственной поддержки в рыбной отрасли и отрасли свиноводства. Будут повышены субсидии на рыбную продукцию глубокой переработки.

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, эксперты, в том числе субъекты деятельности в этой отрасли экономики, в настоящий момент не пришли к единому мнению по набору мер господдержки рыбной отрасли и свиноводческих хозяйств, в связи с чем и было решено ввести переходный период, который продлится до 1 июля текущего года.

- До этого времени субсидия на рыбу сырец, рыбу мороженую, мясо свиней будет выплачиваться в соответствии с ранее действующими правилами. Одновременно будут проведены консультации по вопросам создания в автономном округе мощностей по глубокой переработке рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также по вопросам получения свиноводческими хозяйствами более высоких степеней биологической защиты от особо опасных инфекционных болезней, - сказала глава региона.

По мнению властей, новые нормы позволят стимулировать руководителей свиноводческих организаций реализовать методы биологической защиты хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU