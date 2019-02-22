2019-02-22T14:17:53+03:00
Общество

В Югре с 1 июля повысят субсидии на рыбную продукцию глубокой переработки

Производителям не выгодно будет сдавать сырец
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре с 1 июля повысят субсидии на рыбную продукцию глубокой переработкиВ Югре с 1 июля повысят субсидии на рыбную продукцию глубокой переработкиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Правительством Югры в ходе очередного заседания внесены изменения в окружную государственную программу «Развитие агропромышленного комплекса».

Уже с 1 июля текущего года меняется механизм государственной поддержки в рыбной отрасли и отрасли свиноводства. Будут повышены субсидии на рыбную продукцию глубокой переработки.

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, эксперты, в том числе субъекты деятельности в этой отрасли экономики, в настоящий момент не пришли к единому мнению по набору мер господдержки рыбной отрасли и свиноводческих хозяйств, в связи с чем и было решено ввести переходный период, который продлится до 1 июля текущего года.

- До этого времени субсидия на рыбу сырец, рыбу мороженую, мясо свиней будет выплачиваться в соответствии с ранее действующими правилами. Одновременно будут проведены консультации по вопросам создания в автономном округе мощностей по глубокой переработке рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также по вопросам получения свиноводческими хозяйствами более высоких степеней биологической защиты от особо опасных инфекционных болезней, - сказала глава региона.

По мнению властей, новые нормы позволят стимулировать руководителей свиноводческих организаций реализовать методы биологической защиты хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На инженерных сетях Нижневартовска за зиму произошло около 200 аварий
На трассе «Сургут – Лянтор» дежурит праздничный патруль
В Ханты-Мансийске в рамках форума «Нефтяная столица» состоялся круглый стол
Житель Сургута пытался передать в колонию наркотики
В Нижневартовске во время массовых гуляний усилят меры безопасности
В рамках Года Семьи в Югре пройдут 198 мероприятий
В Нижневартовске появятся новые кольцевые развязки
Пенсионерка из Мегиона ради получения компенсации за поддельную мазь перечислила мошенникам полмиллиона рублей
Прокуратура Когалыма обнаружила сайт с пропагандой расизма и национализма
Сургутский район в ТОП-100 лучших муниципалитетов России
В Югре планируют создать туристический маршрут на снегоходах
В Нижневартовске владельцы двух квартир прописали на своей жилплощади 38 иностранцев