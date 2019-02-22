Пенсионерка из Мегиона ради получения компенсации за поддельную мазь перечислила мошенникам полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-22T14:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад на телефон жительницы Мегиона поступил звонок с неизвестного номера. После общения с ним, она потеряла все сбережения. Отметим, что женщина в течение нескольких дней перевела более полумиллиона рублей несколькими переводами.

В полиции, 57-летняя югорчанка рассказала, что звонивший представился сотрудником контрольно-ревизионного отдела государственного органа. Он сообщил ей, что зарубежная фирма, у которой она ранее приобрела косметические средства через интернет, оказалась мошенниками. Также звонивший сообщил, что в стране, где была зарегистрирована эта фирма, состоялся суд и всем гражданам из списка покупателей полагается компенсация в размере 153 000 рублей. Звонивший пояснил, что для получения компенсации необходимо почтовым переводом внести страховую часть в размере 31 000 рублей и назвал имя получателя. Женщина перевела озвученную сумму.

Позже потерпевшей снова перезвонил мошенник и сказал, что не всех покупателей косметических средств удалось разыскать. Сумма выплаты соответственно увеличилась и теперь ей нужно внести уже 47 000 рублей. Заявительница снова осуществила перевод на то же имя. На следующий день мошенники сообщили о том, что за доставку крупной суммы денег инкассаторским автомобилем необходимо внести страховку в 45 000 рублей. Женщина перевела деньги уже на другое, указанное мошенниками имя.

На этом звонки от злоумышленников не закончились. В течение последующих трех дней они вновь связывались с потерпевшей и приводили аргументы для дополнительных переводов, представляясь сотрудниками других ведомств. Женщина обратилась в полицию только тогда, когда злоумышленники предложили совершить более крупный перевод – 173 600 рублей. В результате за этот период времени жительница Мегиона перевела злоумышленникам более 560 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU