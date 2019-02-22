Прокуратура Когалыма обнаружила сайт с пропагандой расизма и национализма
Очередной мониторинг сети Интернет прокуратурой Когалыма выявил интернет - ресурсы, которые содержат запрещенные к распространению на территории Российской Федерации изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.
Как пояснили в ведомстве, за это в России установлена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Прокурор Когалыма обратился в Центральный районный суд Тюмени с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме.
Решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU