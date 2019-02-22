2019-02-22T13:51:02+03:00
Общество

Прокуратура Когалыма обнаружила сайт с пропагандой расизма и национализма

Доступ к нему заблокировали
Алена Кульмухаметова
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Прокуратура Когалыма обнаружила сайт с пропагандой расизма и национализма. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыПрокуратура Когалыма обнаружила сайт с пропагандой расизма и национализма. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Очередной мониторинг сети Интернет прокуратурой Когалыма выявил интернет - ресурсы, которые содержат запрещенные к распространению на территории Российской Федерации изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

Как пояснили в ведомстве, за это в России установлена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Прокурор Когалыма обратился в Центральный районный суд Тюмени с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме.

Решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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