Сургутский район в ТОП-100 лучших муниципалитетов России

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-22T13:45:26+03:00

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Составителями рейтинга является профессиональное сообщество работников муниципальной сферы. Эксперты оценивали экономику, инвестиции и благоустройство. Причем учитывали прежде всего динамику роста показателей. Влияло на оценку и мнение жителей муниципалитетов.

Одними из главных достижений Сургутского района признано увеличение бюджета района за три года, рост расходов на развитие (строительство, ремонт, реконструкция), объём средств, направленных на улучшение жилищных условий за три года.

Отметим, что Сургутский район за последние два года дважды вошел в ТОП-10 лучших муниципальных образований РФ на Всероссийском этапе конкурса «Бизнес-успех». Стал победителем всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Два года подряд занимает 1 место в югорском рейтинге инвестиционной привлекательности.

Кстати, Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, который попал в этот рейтинг. Из городов-соседей вместе с Сургутским районом оказались Тюмень и Салехард.

ИСТОЧНИК KP.RU