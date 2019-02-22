2019-02-22T13:39:15+03:00
Общество

В Югре планируют создать туристический маршрут на снегоходах

Он увеличит поток туристов зимой
Алена Кульмухаметова
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В Югре планируют создать туристический маршрут на снегоходах. Фото с сайта pixabay.comВ Югре планируют создать туристический маршрут на снегоходах. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе формируют туристско-рекреационный кластер в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорили на заседании комитета по туризму и гостиничному бизнесу окружной торгово-промышленной палаты.

Одним из предложения, которое позволит привлечь турпоток в Югру зимой, назвали разработку нового туристического маршрута на снегоходах.

Округу есть, что предложить туристам: самобытность края, отдалённые деревни и стойбища, бескрайность лесов.

Начальник управления туризма департамента промышленности Югры Дмитрий Савватеев подчеркнул, что туризм является очень важным направлением в экономике автономного округа.

- В первой половине марта мы презентуем наши возможности в сфере oil-туризма на международной туристкой выставке «Интурмаркет» в Москве, – доложил он. – Нефть – наш бренд, это то, с чем ассоциируется Югра, и отвечает заданным федеральным трендам по точечному развитию туризма в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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