В Нижневартовске владельцы двух квартир прописали на своей жилплощади 38 иностранцев
Сотрудники полиции Нижневартовска продолжают выявлять «резиновые» квартиры. Очередные владельцы такого жилья попали в поле зрения правоохранительных органов.
По информации полиции Нижневартовска, во время рейда в сфере незаконной миграции полицейские выявили двух вартовчан, которые за денежное вознаграждение незаконно прописали на своей жилплощади 38 иностранцев. В одной квартире «поселились» 26 мигрантов, в другой – 12. На самом деле иностранцы жили в другом месте.
В настоящее время в отношении собственников жилья возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В дальнейшем материалы будут переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU