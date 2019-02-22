2019-02-22T12:45:37+03:00
Общество

В Нижневартовске владельцы двух квартир прописали на своей жилплощади 38 иностранцев

Фактически мигранты жили в другом месте
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске владельцы двух квартир прописали на своей жилплощади 38 иностранцев. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске владельцы двух квартир прописали на своей жилплощади 38 иностранцев. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Сотрудники полиции Нижневартовска продолжают выявлять «резиновые» квартиры. Очередные владельцы такого жилья попали в поле зрения правоохранительных органов.

По информации полиции Нижневартовска, во время рейда в сфере незаконной миграции полицейские выявили двух вартовчан, которые за денежное вознаграждение незаконно прописали на своей жилплощади 38 иностранцев. В одной квартире «поселились» 26 мигрантов, в другой – 12. На самом деле иностранцы жили в другом месте.

В настоящее время в отношении собственников жилья возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В дальнейшем материалы будут переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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