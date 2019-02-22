2019-02-22T12:38:57+03:00
Спорт

Югорский биатлонист Сергей Устюгов получил жёлтую карточку за потасовку на лыжной трассе в Австрии

Соревнования проходят в австрийском Зеефельде
Алена Кульмухаметова
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Югорский биатлонист Сергей Устюгов получил жёлтую карточку за потасовку на лыжной трассе в Австрии. Скрин с видеоЮгорский биатлонист Сергей Устюгов получил жёлтую карточку за потасовку на лыжной трассе в Австрии. Скрин с видео
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Сборная России подала протест на поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо во время полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщил менеджер национальной команды Юрий Чарковский.

На разбирательстве присутствуют Устюгов и тренер сборной России Маркус Крамер.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», югорский биатлонист Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо зацепились на трассе и потолкались на финише полуфинального забега спринтерской гонки чемпионата мира по лыжным гонкам. Спортсмены чуть не попали в завал и потеряли время в забеге. А после финиша и вовсе произошла потасовка между норвежцем и россиянином. Предъявлял претензии Сергей, он толкнул норвежца и получил желтую карточку. Эмоции понятны. Но через несколько секунд Устюгов уже улыбался:

- Бежали-бежали, прибежали… В последнее время спринты так не бегаются. Мои нервны не выдержали, я вышел вперед, надо было не пропускать справа. То ли я полез, то ли Клебо подрезал… Думаю, это было умышленно. Был бы там не Клебо, думаю, ничего такого не было бы, - заявил Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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