В Сургуте завершается строительство окружного центра материнства и детства

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-22T12:28:35+03:00

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В корпусах ведутся устройство полов, окрашивание стен, монтаж дверных блоков. В большей части помещений завершаются отделочные работы. Монтаж инженерных сетей завершен на 90 процентов. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Вскоре начнется установка и пуско-наладка медицинского оборудования. Параллельно будет организовано обучение персонала.

Проект предусматривает полное оснащение окружного перинатального центра необходимым оборудованием – 18 тысяч единиц оборудования – комплексы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографические системы и аппараты неонатальной хирургии и многое другое.

При завершении строительства округ получит более 1550 лечебных, диагностических, учебных, хозяйственных помещений, отделение репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО, симуляционно-тренинговый центр с родильным залом, операционными, залами реанимации и интенсивной терапии, более 50 специализированных кабинетов со смотровыми и лабораториями, зал лечебной физкультуры, кабинеты рефлексотерапии и озонотерапии, помещения подводного массажа, барозал, специально оборудованные помещения для кафедры акушерства и гинекологии.

ИСТОЧНИК KP.RU