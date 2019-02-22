СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-22T12:23:36+03:00

В Сургутском районе ко Дню оленевода усилят меры безопасности. Фото из группы "Сургутский район" в соцсети ВКонтакте

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Дополнительные меры обеспечению безопасности в ходе праздничных мероприятий с массовым участием граждан были обсуждены на заседании антитеррористической комиссии Сургутского района.

Как сообщает «Вестник» Сургутского района, речь шла о традиционном слёте оленеводов, охотников и рыбаков в деревне Русскинская, который состоится в марте.

По информации начальника ОМВД России по Сургутскому району Юрия Полищука, общественный порядок в ходе слёта в Русскинской будут обеспечивать не менее 50 полицейских.

Кроме того, в деревне развернут мобильный пункт обогрева. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой предложил дополнить комплекс мер безопасности оснащением мест массового пребывания в Русскинской системой видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU