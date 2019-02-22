СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-22T11:56:10+03:00

В Югре естественный прирост населения составил 10 тысяч человек Фото: Татьяна Коркина

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В Ханты-Мансийском автономном округе естественный прирост по итогам 2018 года составил более 10 тысяч жителей, а рождаемость в два раза превышает смертность.

По данным портала «Открытый регион – Югра», в округе 25% населения - это дети. Это намного больше, чем в среднем по стране. В регионе большое количество семей с двумя и тремя детьми. Это показатель высокого уровня жизни, благополучия, результат, подтверждающий эффективную работу команды окружного правительства.

Напомним, что в ходе ежегодного обращения главы региона к югорчанам и отчета перед депутатами думы округа, губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2019-й - Годом семьи в Югре.

- Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в голосовании по выбору темы следующего года, именно с семьи предлагаю открыть дорогу к тысячелетнему рубежу Югры. Предлагаю объявить будущий 2019 год, первый год нового века нашей истории, Годом семьи в Югре, - сказала Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула, что Югра - семья, объединённая взаимным уважением и доверием, заботой и ответственностью. Добавим, что автономный округ – по многим показателям социально-экономического развития является одной из лучших территорий для жизни, регионом, где создаются крепкие семьи, рождаются счастливые дети.

ИСТОЧНИК KP.RU