Фронтальный диктант на родных языках написали 640 югорчан
В Югре состоялась образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках». Мероприятие проводилось в рамках празднования международного Дня родного языка.
По данным департамента образования Югры, в акции приняли участие 640 жителей округа Для проведения мероприятия было зарегистрировано 47 площадок в Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской области, Санкт-Петербурге, германском Мюнхене и венгерском городе Зирц. Всего участниками акции стали 713 человек.
Автором текста диктанта в 2019 году стала известный ученый-филолог, писатель, автор двух десятков учебников по мансийскому языку для школьников и высших учебных заведений Матрена Вахрушева.
Напомним, что в 2018 году образовательная акция проходила на 39 площадках. Ее участниками стали почти 600 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU