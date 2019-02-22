2019-02-22T11:48:29+03:00
Общество

Фронтальный диктант на родных языках написали 640 югорчан

Для проведения мероприятия было зарегистрировано 47 площадок
Алена Кульмухаметова
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В Югре состоялась образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках». Мероприятие проводилось в рамках празднования международного Дня родного языка.

По данным департамента образования Югры, в акции приняли участие 640 жителей округа Для проведения мероприятия было зарегистрировано 47 площадок в Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской области, Санкт-Петербурге, германском Мюнхене и венгерском городе Зирц. Всего участниками акции стали 713 человек.

Автором текста диктанта в 2019 году стала известный ученый-филолог, писатель, автор двух десятков учебников по мансийскому языку для школьников и высших учебных заведений Матрена Вахрушева.

Напомним, что в 2018 году образовательная акция проходила на 39 площадках. Ее участниками стали почти 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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