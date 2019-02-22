2019-02-22T11:41:52+03:00
Общество

Вартовчан приглашают посетить турнир «День Мужества»

Он пройдёт на Комсомольском озере
Алена Кульмухаметова
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Участники пройдут полосу препятствий. Фото с сайта администрации города НижневартовскУчастники пройдут полосу препятствий. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Сбор любителей спорта и активного отдыха из Нижневартовска объявлен 24 февраля в полдень на территории Комсомольского озера. Там состоится VII ежегодный командный турнир «ДЕНЬ МУЖЕСТВА», посвященный Дню защитника Отечества.

Как сообщают организаторы, участники пройдут полосу препятствий, которая включает бег по колесам, преодоление «болота», навесных переправ, стрельбу по мишеням.

В мероприятии могут принять участие все желающие старше 14 лет, подавшие заявку на участие своей команды организаторам забега.

Одновременно с забегом на площадке мероприятия с 13 часов пройдут индивидуальные зачеты и первенства по армрестлингу, поднятию гири, подтягиванию и прочим состязаниям.

Для гостей и участников будет организован сладкий стол, где все желающие могут угоститься и согреться горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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