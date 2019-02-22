2019-02-22T11:31:05+03:00
Общество

В ХМАО полицейские проводят облаву на нелегалов

Два человека депортируются из России
Алена Кульмухаметова
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Полицейские Югры проводят массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

Так, в Ханты-Мансийске проверено более 50 иностранных граждан и более 10 объектов массового пребывания иностранцев. Госавтоинспекторами проверено более 20 такси под управлением иммигрантов. Почти все они нарушили правила дорожного движения.

В отношении двух жителей окружного центра возбуждены уголовные дела за фиктивную регистрацию иностранцев.

Полицейские Сургутского района выявили два факта фиктивной постановки на учёт мигрантов. Так, 57-летняя жительница Лянтора и 42-летняя жительница п. Белый Яр поставили на миграционный учёт в своей квартире приезжих иностранцев. При этом, мигранты проживали в другом месте.

В Белоярском районе полицейскими проверено более 40 иностранных работников, а также проведена разъяснительная работа о требованиях российского миграционного законодательства.

В Нефтеюганском районе двое мигрантов будут депортированы на родину

Отметим, что полиция составила десятки протоколов о нарушениях в регистрации, проживания, работе иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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