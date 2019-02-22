Житель Приобья снова осужден за пьяную езду
Нетрезвое вождение вошло в привычку у жителя Октябрьского района. Мужчина получил срок за свои преступления.
Накануне мировой судья Октябрьского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении жителя посёлка Приобье. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Уже будучи в июне 2016 года привлеченным к уголовной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, в августе 2018 года мужчина вновь сел за руль автомобиля.
Суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU