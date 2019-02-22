2019-02-22T10:50:05+03:00
Общество

В Югре стартовал приём заявок для участия в проекте «Гражданские инициативы»

Предложения должны содержать описание задачи
Алена Кульмухаметова
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Стартовал прием заявок на включение инициатив участников онлайн-конференции «Югра. Губернатор Онлайн», которая состоялась в конце прошлого года, в портфель проектов «Гражданские инициативы».

Участникам конференции предлагается заполнить проектный паспорт, после чего специалисты департамента общественных и внешних связей Югры совместно со специалистами фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и авторами проектов определят ведомства, чья поддержка нужна для воплощения идеи в реальность, наметят этапы реализации и сроки исполнения проектов.

Проектная инициатива, направляемая инициатором проекта, должна содержать: описание задачи (проблемы, возможности), на решение или реализацию которых направлен предлагаемый проект; описание цели и продукта предлагаемого проекта; прогноз по срокам реализации и потребности в финансировании предлагаемого проекта, сведения об источниках финансирования; предложения относительно участников команды проекта; иные сведения в соответствии с утвержденной формой проектной инициативы.

Прием заявок от участников онлайн-конференции продлиться до 1 марта. Направить заполненную форму проектной инициативы необходимо по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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