В Урае снят карантин, но масочный режим не отменен

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-22T10:28:38+03:00

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Урайские медики зафиксировали положительную динамику по снижению заболеваемости как детей, так и взрослых. С 23 февраля снят карантин и возобновляется учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования города Урай.

Cанитарно-противоэпидемическая комиссия города сняла установленные ранее ограничения, и после небольшого перерыва возобновляется рабочий процесс в системе образования. Напомним, что с 25 февраля для урайских школьников начинаются каникулы, которые продлятся по 3 марта, однако на базе школ города будут работать лагеря с дневным пребыванием детей.

Стоит отметить, что по-прежнему сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, необходимо соблюдать «масочный» и дезинфекционный режим, проводить проветривание и поддержание температурного режима в помещениях, своевременно изолировать заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU