2019-02-22T10:28:38+03:00
Общество

В Урае снят карантин, но масочный режим не отменен

Занятия начнутся с 23 февраля
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города УрайФото с сайта администрации города Урай
Изменить размер текста:

Урайские медики зафиксировали положительную динамику по снижению заболеваемости как детей, так и взрослых. С 23 февраля снят карантин и возобновляется учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования города Урай.

Cанитарно-противоэпидемическая комиссия города сняла установленные ранее ограничения, и после небольшого перерыва возобновляется рабочий процесс в системе образования. Напомним, что с 25 февраля для урайских школьников начинаются каникулы, которые продлятся по 3 марта, однако на базе школ города будут работать лагеря с дневным пребыванием детей.

Стоит отметить, что по-прежнему сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, необходимо соблюдать «масочный» и дезинфекционный режим, проводить проветривание и поддержание температурного режима в помещениях, своевременно изолировать заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре естественный прирост населения составил 10 тысяч человек
Фронтальный диктант на родных языках написали 640 югорчан
Вартовчан приглашают посетить турнир «День Мужества»
В ХМАО полицейские проводят облаву на нелегалов
Житель Приобья снова осужден за пьяную езду
В Югре стартовал приём заявок для участия в проекте «Гражданские инициативы»
В Югре спустя 10 лет после преступлений арестован серийный насильник
Директор фирмы из Югры получила условный срок за серию перступлений
В Ханты-Мансийске стартует Кубок Югры по танцевальному спорту
Двух сургутян задержали при попытке кражи лома чермета с предприятия
В Югре продолжается договорная кампания с региональным оператором по обращению с мусором
Спасатели Югры извлекли тело погибшего экскаваторщика со дна озера Чёрное
В Югре пенсионера осудили за получение пенсии
В Ханты-Мансийске депутаты проверили организацию питания в школьных столовых
Жителя Пыть-Яха судят за покупку на вокзале водительских прав
В ХМАО вновь зарегистрирована вспышка кори