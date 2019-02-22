Директор фирмы из Югры получила условный срок за серию перступлений
Условный срок и возмещение ущерба присудил суд Кондинского района мошеннице из посёлка Междуреченский Кондинского района.
Напомним, 40-летняя ранее не судимая жительница Междуреченский на протяжении нескольких лет обманывала клиентов фирмы по продаже строительных материалов. Женщина находила потенциальных покупателей на товар в социальных сетях, размещая объявления. Будучи директором организации, заключала с потерпевшими договоры купли-продажи, вырученные деньги в обход бухгалтерии присваивала себе и, не выполнив условия сделки, скрывалась от потерпевших. Таким образом, женщине удалось обмануть девять жителей района и похитить у них около полумиллиона рублей.
По данным фактам следственным отделом полиции по Кондинскому району были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
Суд, рассмотрев материалы уголовных дел, признал мошенницу виновной с учетом 100% возмещения причиненного материального ущерба потерпевшим, приговорил обвиняемую к лишению свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU