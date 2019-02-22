В Ханты-Мансийске стартует Кубок Югры по танцевальному спорту

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-22T09:49:31+03:00

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Кубок Югры по танцевальному спорту пройдет в эти выходные на базе Центра развития теннисного спорта. Старт назначен на 23 февраля.

По данным «ЮграМегаСпорт», почти 500 танцевальных пар выйдут на паркет, чтобы побороться за медали.

Соревнования будут проходить под отличную музыку, а третье отделение первого дня состязаний и вовсе выступит под живое исполнение. Увидеть это можно сразу после открытия соревнований.

В этом году для проведения соревнований по танцевальному спорту «ЮграМегаСпорт» приобрели профессиональный танцевальный паркет, который впервые будет опробован участниками на Кубке Югры. Паркет сегодня монтируют в Центре развития теннисного спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU