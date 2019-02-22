Двух сургутян задержали при попытке кражи лома чермета с предприятия

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-22T09:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Преступление заранее спланировал сотрудник подрядной организации. Он договорился с другом и даже пригнал грузовое авто.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от бдительного работника одной из нефтедобывающих организаций о том, что неизвестные на грузовой машине собирают лом черного металла.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативники, которые задержали двух мужчин. Воришки пытались похитить металл, оставшийся после демонтажа нефтесборного трубопровода.

Один из злоумышленников оказался сотрудником подрядной организации, преступление он спланировал заранее.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU