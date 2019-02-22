2019-02-22T09:15:13+03:00
Общество

В Югре продолжается договорная кампания с региональным оператором по обращению с мусором

Иная организация не имеет права оказывать эти услуги
Алена Кульмухаметова
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Югра-Экология» продолжает договорную кампанию.

Как единственный поставщик услуги в южной зоне автономного округа, оператор обязан заключить договор с физическими и юридическими лицами, управляющими компаниями и частными предпринимателями. Однако эта обязанность обоюдная – потребители также обязаны заключить договор с региональным оператором.

Иная организация не имеет права оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все прежние договоры с поставщиками подлежат расторжению, считаются недействительными с момента введения в действие единого тарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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