В Югре продолжается договорная кампания с региональным оператором по обращению с мусором
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Югра-Экология» продолжает договорную кампанию.
Как единственный поставщик услуги в южной зоне автономного округа, оператор обязан заключить договор с физическими и юридическими лицами, управляющими компаниями и частными предпринимателями. Однако эта обязанность обоюдная – потребители также обязаны заключить договор с региональным оператором.
Иная организация не имеет права оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все прежние договоры с поставщиками подлежат расторжению, считаются недействительными с момента введения в действие единого тарифа.
ИСТОЧНИК KP.RU