2019-02-22T09:07:51+03:00
Происшествия

Спасатели Югры извлекли тело погибшего экскаваторщика со дна озера Чёрное

Мужчина ушёл под лёд вместе с тяжёлой техникой [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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Мужчина ушёл под воду вместе с экскаваторомМужчина ушёл под воду вместе с экскаватором
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Спасатели из Ханты-Мансийска 21 февраля извлекли тело погибшего водителя экскаватора со дна озера.

«Поисковая группа выезжала на болото в районе озера Чёрное в Нефтеюганский район. Поступило сообщение: в районе озеро Чёрное, в 4 км от с.п. Салым, провалился и затонул экскаватор с машинистом. Прибыв к месту поиска, провели водолазные работы на площади 25 м 2 , в кабине экскаватора обнаружили тело 55-летнего мужчины. Погибшего извлекли и передали сотрудникам полиции» - говорится в сообщении «Центроспас-Югории».

Напомним, тело мужчины водолазы пытались достать в течение двух дней. Трагедия произошла 20 февраля.

«Жалко дедушку Рената», «соболезнования родным» - пишут югорчане в соцсетях.

В Югре спасатели извлекают тело экскаваторщика со дна озера.Видео из группы "Это юганск, детка, Нефтеюганск" в соцсети ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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