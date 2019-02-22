Спасатели Югры извлекли тело погибшего экскаваторщика со дна озера Чёрное

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-22T09:07:51+03:00

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Спасатели из Ханты-Мансийска 21 февраля извлекли тело погибшего водителя экскаватора со дна озера.

«Поисковая группа выезжала на болото в районе озера Чёрное в Нефтеюганский район. Поступило сообщение: в районе озеро Чёрное, в 4 км от с.п. Салым, провалился и затонул экскаватор с машинистом. Прибыв к месту поиска, провели водолазные работы на площади 25 м 2 , в кабине экскаватора обнаружили тело 55-летнего мужчины. Погибшего извлекли и передали сотрудникам полиции» - говорится в сообщении «Центроспас-Югории».

Напомним, тело мужчины водолазы пытались достать в течение двух дней. Трагедия произошла 20 февраля.

«Жалко дедушку Рената», «соболезнования родным» - пишут югорчане в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/693446" frameborder="0"></iframe> В Югре спасатели извлекают тело экскаваторщика со дна озера.Видео из группы "Это юганск, детка, Нефтеюганск" в соцсети ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU