Спасатели Югры извлекли тело погибшего экскаваторщика со дна озера Чёрное
Спасатели из Ханты-Мансийска 21 февраля извлекли тело погибшего водителя экскаватора со дна озера.
«Поисковая группа выезжала на болото в районе озера Чёрное в Нефтеюганский район. Поступило сообщение: в районе озеро Чёрное, в 4 км от с.п. Салым, провалился и затонул экскаватор с машинистом. Прибыв к месту поиска, провели водолазные работы на площади 25 м 2 , в кабине экскаватора обнаружили тело 55-летнего мужчины. Погибшего извлекли и передали сотрудникам полиции» - говорится в сообщении «Центроспас-Югории».
Напомним, тело мужчины водолазы пытались достать в течение двух дней. Трагедия произошла 20 февраля.
«Жалко дедушку Рената», «соболезнования родным» - пишут югорчане в соцсетях.
В Югре спасатели извлекают тело экскаваторщика со дна озера.Видео из группы "Это юганск, детка, Нефтеюганск" в соцсети ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU