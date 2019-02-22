2019-02-22T08:47:59+03:00
Общество

В Югре пенсионера осудили за получение пенсии

Трудовая книжка содержала ложную информацию
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Вернуть 143 тысячи рублей потребовал пенсионный фонд пенсионный пенсионера из Югорска. Выяснилось, что в трудовой книжке оказались недостоверные сведения о трудовом стаже.

Накануне, югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Югорска. Мужчина обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных сведений.

В 2017 году обвиняемый обратился в учреждение пенсионного фонда с заявлением о получении пенсии и предоставил свою трудовую книжку, в которой были ложные и недостоверные сведения – запись о трудовом стаже в период с сентября 1997 по февраль 1999 года.

Нужно отметить, что работники пенсионного фонда тщательную проверку не провели и назначили мужчине пенсию. Спохватились они спустя длительное время и обратились к мужчине с требованием вернуть более 143 тысяч рублей, полученных незаконно.

В ходе предварительного расследования ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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