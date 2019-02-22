В Югре пенсионера осудили за получение пенсии

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-22T08:47:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вернуть 143 тысячи рублей потребовал пенсионный фонд пенсионный пенсионера из Югорска. Выяснилось, что в трудовой книжке оказались недостоверные сведения о трудовом стаже.

Накануне, югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Югорска. Мужчина обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных сведений.

В 2017 году обвиняемый обратился в учреждение пенсионного фонда с заявлением о получении пенсии и предоставил свою трудовую книжку, в которой были ложные и недостоверные сведения – запись о трудовом стаже в период с сентября 1997 по февраль 1999 года.

Нужно отметить, что работники пенсионного фонда тщательную проверку не провели и назначили мужчине пенсию. Спохватились они спустя длительное время и обратились к мужчине с требованием вернуть более 143 тысяч рублей, полученных незаконно.

В ходе предварительного расследования ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU