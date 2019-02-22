В Ханты-Мансийске депутаты проверили организацию питания в школьных столовых

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-22T08:23:49+03:00

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Организация детского питания в школах сильно волнует родителей. В этой связи была создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты и родители.

Во время инспектирования школьных столовых рабочая группа обращала внимание на чистоту и оформление обеденных залов, внешний вид персонала, работу буфета, расписание работы столовой, температуру блюд, соответствие меню и другие характеристики.

Депутат Евгений Харьков, по окончании рейда, обратил внимание на то, что многие дети не моют руки перед едой либо делают это некачественно и в спешке. По его мнению, эта проблема не только педагогическая. Ее можно частично решить, установив современные электрические сушки для рук. Валентина Казакова поддержала предложение, добавив, что данный вопрос можно вынести на обсуждение одного из комитетов и рассмотреть возможность выделения средств на оснащение школьных столовых и современной бесконтактной сантехникой.

В ходе рейда были проверены столовые всех школы города. Мониторинговая группа будет работать еженедельно до конца текущего учебного года.

Напомним, муниципалитет производит софинансирование родительской платы за питание школьников в размере 44 рубля в день на одного ребёнка. Так, стоимость завтрака для школьника нельготной категории составляет: 114 рублей для детей от 6 до 11 лет (70 рублей родительская плата + 44 рубля из средств муниципального бюджета); 124 рубля для детей от 12 лет и старше (80 рублей родительская плата+ 44 рубля из средств муниципального бюджета).

При этом, школьники льготной и нельготной категорий получают одинаковый сбалансированный завтрак.

Отметим, что с 01 февраля вступило в силу единое обновлённое меню, которое разработанное с учётом необходимых потребностей растущего организма и наиболее полно соответствует требованиям СанПиН. В ежедневный рацион школьника включены фрукты, увеличен объем порции, расширен ассортимент блюд. Меню размещено на сайтах общеобразовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU