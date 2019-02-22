2019-02-22T08:12:02+03:00
Происшествия

Жителя Пыть-Яха судят за покупку на вокзале водительских прав

Мужчине грозит крупный штраф или срок
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры по ХМАО-ЮгреФото с сайта прокуратуры по ХМАО-Югре
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Согласно купленному документу югорчанин имел право водить троллебус и даже трамвай, коих нет в городе Пыть-Ях.

Накануне Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Пыть-Яха. Мужчина обвиняется в использовании заведомо подложного документа.

В ноябре 2018 года на территории одного из железнодорожных вокзалов Москвы югорчанин купил поддельное водительское удостоверение, согласно которому получил право управлять всеми видами транспортных средств, включая трамвай и троллейбус.

В январе 2019 года он предъявил указанное поддельное водительское удостоверение сотруднику ГИБДД, остановившему его автомобиль.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, обязательных работ до 480 часов, исправительных работ на срок до 2 лет либо арест до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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