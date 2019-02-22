В ХМАО вновь зарегистрирована вспышка кори

СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-22T08:14:16+03:00

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В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа впервые за много лет зарегистрировано 9 случаев заболевания корью. Все факты лабораторно подтверждены.

Заболевания корью лабораторно подтверждены у девяти жителей Нягани и Октябрьского района. Среди заболевших - двое детей, - сообщил главный государственный санитарный врач по Нягани и Октябрьскому району Комитас Шахназаров.

По информации санитарного врача, все случаи заболевания корью – завозные. Ранее инфицированный сообщил, что побывал в Екатеринбурге, где среди знакомых был больной человек.

Отметим, что заболевшие не имеют прививок от кори. На сегодня в Нягани от кори не вакцинированы более 150 детей.

В связи с неблагополучной обстановкой в школы и детские сады города не будут допускаться ученики и воспитанники детских садов, не имеющие прививки от кори. Родителям уже поступают звонки от медицинских работников о том, что посещать образовательные учреждения дети не смогут неопределенное время.

- Родителям предлагается два варианта, - рассказывает заведующая отделением организации медицинской помощи детям и подросткам Вероника Максимовская. - Первый - привиться против кори, второй - находиться вне организованного коллектива до особого распоряжения, которое будет издано главным санитарным врачом нашего города.

Отметим, что на сегодняшний день в Нягани от кори не вакцинировано более 150 детей.

Нежелание родителей вакцинировать детей врачи не понимают. Хотя и среди взрослого населения достаточно много няганцев, которые отказываются от каких-либо прививок. При этом стоит учитывать, что степень заразности кори очень высока. Один заболевший в квартире многоквартирного дома может инфицировать весь подъезд.

В данный момент санитарный врач отметил, что разработан комплекс мероприятий по недопущению дальнейшего распространения болезни. В частности, в школы и детские сады города планируется не допускать педагогов, учеников и воспитанников, не имеющих прививки от кори.

- Сейчас мы к этому идем. Сейчас ограничено посещение по решению заведующих садиков и директоров школ на основании постановления, которое я издал, что такие мероприятия будут проводиться, - пояснил Шахназаров.

Напомним, осенью вспышка кори была зафиксирована в Нижневартовске. По данным Роспотребнадзора, с 4 сентября по 31 октября в Нижневартовске было зарегистрировано 19 случаев заболевания корью, в том числе в 18-ти случаях диагноз был лабораторно подтвержден. Большинство из заболевших также не были вакцинированы.

ИСТОЧНИК KP.RU