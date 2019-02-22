2019-02-22T07:52:15+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 8 человек

Задержаны 7 семь нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

В Нягани водитель «Киа Спортейдж» сбил на «зебре» подростка. Мальчику понадобилась помощь медиков.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югре, в 13:53 на улице Загородных в городе Нягань водитель за рулём «Киа Спортейдж» сбил переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 14-летнего подростка.

В результате мальчик получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре естественный прирост населения составил 10 тысяч человек
Фронтальный диктант на родных языках написали 640 югорчан
Вартовчан приглашают посетить турнир «День Мужества»
В ХМАО полицейские проводят облаву на нелегалов
Житель Приобья снова осужден за пьяную езду
В Югре стартовал приём заявок для участия в проекте «Гражданские инициативы»
В Югре спустя 10 лет после преступлений арестован серийный насильник
В Урае снят карантин, но масочный режим не отменен
Директор фирмы из Югры получила условный срок за серию перступлений
В Ханты-Мансийске стартует Кубок Югры по танцевальному спорту
Двух сургутян задержали при попытке кражи лома чермета с предприятия
В Югре продолжается договорная кампания с региональным оператором по обращению с мусором
Спасатели Югры извлекли тело погибшего экскаваторщика со дна озера Чёрное
В Югре пенсионера осудили за получение пенсии
В Ханты-Мансийске депутаты проверили организацию питания в школьных столовых
Жителя Пыть-Яха судят за покупку на вокзале водительских прав
В ХМАО вновь зарегистрирована вспышка кори