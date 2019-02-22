За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 8 человек
В Нягани водитель «Киа Спортейдж» сбил на «зебре» подростка. Мальчику понадобилась помощь медиков.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югре, в 13:53 на улице Загородных в городе Нягань водитель за рулём «Киа Спортейдж» сбил переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 14-летнего подростка.
В результате мальчик получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU