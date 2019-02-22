За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 07:52 2019-02-22T07:52:15+03:00

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В Нягани водитель «Киа Спортейдж» сбил на «зебре» подростка. Мальчику понадобилась помощь медиков.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югре, в 13:53 на улице Загородных в городе Нягань водитель за рулём «Киа Спортейдж» сбил переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 14-летнего подростка.

В результате мальчик получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU