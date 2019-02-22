В Сургуте молодой парень сдал в ломбард чужое золото

СЕГОДНЯ 07:36 2019-02-22T07:36:15+03:00

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Полицейские Сургута задержали в минувшие сутки очередного воришку. Заявление о краже написала женщина.

- В Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 18-летний парень, похитил у пострадавшей ювелирные изделия общей стоимостью 10 500 рублей. Правоохранителями были изъяты залоговые билеты. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений, раскрыто 36, из них: 2 случая мошенничества, 2 угона, 6 краж и 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU