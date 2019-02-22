Погода в Югре 22 февраля: -4 градуса и небольшой снег

СЕГОДНЯ 07:11 2019-02-22T07:11:17+03:00

В Югре сегодня тёплая погода Фото: Татьяна Коркина

В округе сегодня облачная погода

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В пятницу 22 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре облачно с прояснениями. Небольшой снег, местами изморозь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3,-8 градусов, в северных районах -13,-18 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая изморозь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-6 градусов.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -8 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -8, и 4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU