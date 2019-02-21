2019-02-21T15:44:18+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске приказали сдаться батарейкам

Отходы 1 и 2 класса опасности, подлежат обезвреживанию и переработке на специализированных предприятиях
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации Ханты-МансийскеФото с сайта администрации Ханты-Мансийске
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В окружной столице Югры в рамках проведения акции «Батарейка, сдавайся!» детский сад №8 «Солнышко» собрал для утилизации более 2 500 использованных батареек.

Отметим, что батарейки, как отходы 1 и 2 класса опасности, подлежат обезвреживанию и переработке на специализированных предприятиях. Они не должны попадать в контейнеры или на полигоны твердых коммунальных отходов.

АО «Югра-Экология» оказало поддержку детскому дошкольному учреждению в организации акции по сбору отработанных батареек и передаче их компании, специализирующейся на переработке этого вторсырья.

Его сотрудники тоже приняли участие в акции «Батарейка, сдавайся!» и внесли свой посильный вклад. Все аккумуляторы и батарейки были переданы магазину автозапчастей, имеющему лицензию на переработку этого вторсырья.

Напомним, для батареек, ртутных ламп и градусников на контейнерных площадках должны быть отдельные контейнеры. Боксы для батареек есть во многих учреждениях, которые самостоятельно отвозят накопившееся вторсырье в специализирующиеся на приеме компании. Магазины бытовой и оргтехники, а также центры по продаже авто запчастей и аккумуляторов принимают батарейки. В управлениях Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры установлены контейнеры, где жители Ханты-Мансийска могут оставить использованные батарейки для дальнейшей утилизации. В АО «Югра-Экология» тоже есть коробка, куда сотрудники и посетители складывают ненужные батарейки и аккумуляторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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