В Ханты-Мансийске открылся молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-21T15:17:33+03:00

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Сегодня, 21 февраля, в столице Югры открылся второй международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица».

Перед началом гостям и участникам конференции презентовали выставку инновационных проектов в области ТЭК «Инновации. Развитие – 2019».

Как сообщили в правительстве Югры, особое место на выставке заняли югорские представители. Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана представил картографическую продукцию – атласы геологических, географических и инфраструктурных объектов региона, «Газпром трансгаз Югорск» демонстрирует проект «Технология повышения энергоэффективности газотурбинного компрессорного цеха, а Югорский госуниверситет знакомит участников форума с наноматериалами для лазерной медицины. С интересом гости приняли участие в виртуальной экскурсии по месторождению нефти, которую подготовил «Газпромнефть-Хантос».

Работа выставки продлится 2 дня. Напомним, научно-практический форум «Нефтяная столица» направлен на развитие прикладной науки в сфере нефтегазовой отрасли и поддержку молодежной науки. Участие в нем принимают более 300 специалистов ТЭК из России и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU