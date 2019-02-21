Солнечная электростанция в Кондинском районе снизила расходы по выработке электроэнергии
Солнечная электростанция в деревне Никулкино Кондинского района работает в привычном режиме без нарушений.
Как сообщили в Природнадзоре Югры, 12 февраля при проведении плановой проверки в отношении Акционерного общества "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", государственным инспектором Кондинского отдела ведомства проведен осмотр солнечной электростанции в деревне Никулкино, Кондинского района.
Солнечная электростанция в деревне Никулкино единственная в своем роде, подобных ей на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югра еще нет.
Ввод в эксплуатацию новой электростанции позволил улучшить экологическую обстановку в районе, и существенно снизил расходы по выработке электроэнергии.
ИСТОЧНИК KP.RU