Солнечная электростанция в Кондинском районе снизила расходы по выработке электроэнергии

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-21T15:03:06+03:00

Подобного оборудования больше нет в Югре

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Солнечная электростанция в деревне Никулкино Кондинского района работает в привычном режиме без нарушений.

Как сообщили в Природнадзоре Югры, 12 февраля при проведении плановой проверки в отношении Акционерного общества "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", государственным инспектором Кондинского отдела ведомства проведен осмотр солнечной электростанции в деревне Никулкино, Кондинского района.

Солнечная электростанция в деревне Никулкино единственная в своем роде, подобных ей на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югра еще нет.

Ввод в эксплуатацию новой электростанции позволил улучшить экологическую обстановку в районе, и существенно снизил расходы по выработке электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU