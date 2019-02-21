Департамент природных ресурсов Югры выдавал охотничьи билеты уголовникам

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-21T14:44:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Десять сотрудников департамента получили представления прокуратуры и штрафа за грубые нарушения законодательства. Все нарушения выявила прокурорская проверка.

По данным прокуратуры Югры, департаментом в отсутствие законных оснований утверждаются положительные заключения государственных экспертиз проектов освоения лесов, систематически допускаются факты нарушения сроков оказания государственных услуг, в частности, сроков направления заявителям заключений государственных экспертиз проектов освоения лесов, предоставления выписок из государственного лесного реестра, выдачи охотничьих билетов.

Одним из нарушений стала выдача охотничьих билетов уголовникам. В ведомстве игнорировали требования о направлении в УМВД по ХМАО-Югре о предоставлении сведений об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, в результате чего охотничьи билеты выдаются ранее судимым гражданам, имеющим непогашенную судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU