2019-02-21T14:44:47+03:00
Общество

Департамент природных ресурсов Югры выдавал охотничьи билеты уголовникам

В ведомстве выявлен ряд грубых нарушений закона
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Десять сотрудников департамента получили представления прокуратуры и штрафа за грубые нарушения законодательства. Все нарушения выявила прокурорская проверка.

По данным прокуратуры Югры, департаментом в отсутствие законных оснований утверждаются положительные заключения государственных экспертиз проектов освоения лесов, систематически допускаются факты нарушения сроков оказания государственных услуг, в частности, сроков направления заявителям заключений государственных экспертиз проектов освоения лесов, предоставления выписок из государственного лесного реестра, выдачи охотничьих билетов.

Одним из нарушений стала выдача охотничьих билетов уголовникам. В ведомстве игнорировали требования о направлении в УМВД по ХМАО-Югре о предоставлении сведений об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, в результате чего охотничьи билеты выдаются ранее судимым гражданам, имеющим непогашенную судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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