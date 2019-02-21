2019-02-21T14:33:43+03:00
Происшествия

Югорчанка, спасая сына от неприятностей, отдала сбережения мошенникам

Большие проблемы предлагали решить за 50 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Берёзово стала жертвой злоумышленников. Думая, что у её взрослого сына неприятности, женщина отдала сбережения.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 70-летней югорчанке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сыном потерпевшей, сообщил о том, что попал в аварию, подрался и ему сломали нос.

В скором времени женщине поступил звонок от другого мужчины, который представился сотрудником полиции. Мошенник сообщил женщине, что у ее сына большие проблемы, и решить их можно за 50000 рублей. Предложение жительницей Березово принести деньги лично были отвергнуты. Тогда, следуя указаниям мошенника, напуганная заявительница перевела через банкомат 28 000 рублей. Возвращаясь домой за недостающей суммой пожилая женщина встретила сына. После разговора с ним она поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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