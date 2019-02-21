На Пасху в Сургуте для прихожан распахнёт двери храм с лифтом
Строительство храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии завершается в Сургуте. Планируется, что новый храм откроет свои двери для прихожан Сургута и округа уже к православному празднику - Пасхе.
По информации «СургутИнформ-ТВ», храм полностью повторяет облик первой сургутской церкви, образ которой воспроизвели по сохранившимся фотографиям и рисункам.
Первый храм был рассчитан на 100 прихожан, новый сможет вместить 600 верующих.
Отличительнйо особенностью нового храма станет лифт. Он, как и дополнительный вход, предназначен для маломобильных сургутян.
Закончить строительство святыни местные священнослужители планируют в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU