На Пасху в Сургуте для прихожан распахнёт двери храм с лифтом

СЕГОДНЯ 14:28 2019-02-21T14:28:36+03:00

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Строительство храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии завершается в Сургуте. Планируется, что новый храм откроет свои двери для прихожан Сургута и округа уже к православному празднику - Пасхе.

По информации «СургутИнформ-ТВ», храм полностью повторяет облик первой сургутской церкви, образ которой воспроизвели по сохранившимся фотографиям и рисункам.

Первый храм был рассчитан на 100 прихожан, новый сможет вместить 600 верующих.

Отличительнйо особенностью нового храма станет лифт. Он, как и дополнительный вход, предназначен для маломобильных сургутян.

Закончить строительство святыни местные священнослужители планируют в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU