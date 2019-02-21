Трое жителей Ханты-Мансийска попали на популярную уловку мошенников

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-21T14:17:11+03:00

Горожане потеряли около 100 тысяч рублей

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Возраст не играет значения для мошенников: два пенсионера и молодой мужчина из Ханты-Мансийска стали очередными жертвами злоумышленников.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, пострадавшим позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Лже-менеджеры утверждали, что службой безопасности банка зафиксированы несанкционированные операции с банковскими счетами заявителей. Для предотвращения списания денег, пострадавшие назвали номера банковских карт и коды доступа к банковским счетам, пришедшие им в СМС-сообщения.

В результате мошеннических действий югорчане лишились сбережений на общую сумму около 100 000 рублей.

Также от звонка лже-сотрудника банка и собственной доверчивости пострадала 34-летняя жительница Кондинского района. С ее банковского счета было списано 8 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU