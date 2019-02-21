Трое жителей Ханты-Мансийска попали на популярную уловку мошенников
Возраст не играет значения для мошенников: два пенсионера и молодой мужчина из Ханты-Мансийска стали очередными жертвами злоумышленников.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, пострадавшим позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Лже-менеджеры утверждали, что службой безопасности банка зафиксированы несанкционированные операции с банковскими счетами заявителей. Для предотвращения списания денег, пострадавшие назвали номера банковских карт и коды доступа к банковским счетам, пришедшие им в СМС-сообщения.
В результате мошеннических действий югорчане лишились сбережений на общую сумму около 100 000 рублей.
Также от звонка лже-сотрудника банка и собственной доверчивости пострадала 34-летняя жительница Кондинского района. С ее банковского счета было списано 8 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU