В Сургутском районе должникам по ЖКУ отключат канализацию

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-21T13:54:18+03:00

Долги за коммуналку у сургутян перевалили за 1 миллиард рублей Фото: Татьяна Коркина

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В Сургутском районе должникам, накопившим серьёзные суммы неуплаты по жилищно-коммунальным услугам, коммунальные службы перекроют доступ к канализации.

По информации «Вестника Суртутского района», если меры не вразумят должников, весной дома будут отрезаны от центрального отопления.

Долги сургутян сегодня превышают сумму в один миллиард рублей.

Так, одна из квартир по улице Горького в Белом Яре отключена от канализации за долги на сумму более 200 тысяч рублей. У других - задолженность больше одного миллиона рублей.

В ходе запланированных рейдов в ближайшее время коммунальщики и судебные приставы побывают во всех поселениях Сургутского района. В начале они будут предупреждать должников о санкциях. Затем, в случае отказа оплатить долг, отключат от коммуникаций неплательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU