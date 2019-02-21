В Сургутском районе должникам по ЖКУ отключат канализацию
В Сургутском районе должникам, накопившим серьёзные суммы неуплаты по жилищно-коммунальным услугам, коммунальные службы перекроют доступ к канализации.
По информации «Вестника Суртутского района», если меры не вразумят должников, весной дома будут отрезаны от центрального отопления.
Долги сургутян сегодня превышают сумму в один миллиард рублей.
Так, одна из квартир по улице Горького в Белом Яре отключена от канализации за долги на сумму более 200 тысяч рублей. У других - задолженность больше одного миллиона рублей.
В ходе запланированных рейдов в ближайшее время коммунальщики и судебные приставы побывают во всех поселениях Сургутского района. В начале они будут предупреждать должников о санкциях. Затем, в случае отказа оплатить долг, отключат от коммуникаций неплательщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU