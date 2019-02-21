В Югре устраняются последствия взрыва газа на месторождении
Аварию на участке магистрального конденсатопровода «Уренгой-Сургут» в Сургутском районе обнаружили сотрудники Природнадзора Югры во время патрулирования.
По данным ведомства, взрыв газа произошёл на территории лесного фонда Сургутского территориального отдела - лесничества Сургутского участкового лесничества.
Причиной аварии послужил неконтролируемый взрыв, в траншее подземного конденсатопровода, обнаружены остаточные следы (предположительно) конденсата, площадью около 9 квадратных метра, признаков и следов горения не обнаружено.
В данный момент на месте аварии ведутся работы по ликвидации последствий, с применением спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU