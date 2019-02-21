2019-02-21T13:46:12+03:00
Общество

В Югре устраняются последствия взрыва газа на месторождении

Следов горения не обнаружено
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Природнадзора ЮгрыФото с сайта Природнадзора Югры
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Аварию на участке магистрального конденсатопровода «Уренгой-Сургут» в Сургутском районе обнаружили сотрудники Природнадзора Югры во время патрулирования.

По данным ведомства, взрыв газа произошёл на территории лесного фонда Сургутского территориального отдела - лесничества Сургутского участкового лесничества.

Причиной аварии послужил неконтролируемый взрыв, в траншее подземного конденсатопровода, обнаружены остаточные следы (предположительно) конденсата, площадью около 9 квадратных метра, признаков и следов горения не обнаружено.

В данный момент на месте аварии ведутся работы по ликвидации последствий, с применением спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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