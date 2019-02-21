В Югре строительная фирма захватила участок леса

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-21T13:39:19+03:00

Она разместила там АЗС

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Договор аренды земельного участка фирма решила не заключать и построила заправку на самовольно захваченном участке.

Нарушение зафиксировали сотрудники Природнадзора Югры во время внеплановой поездки с 24 декабря 2018 года по 28 января 2019 года.

Выяснилось, что строительная компания «ЮВиС» самовольно заняла участок лесного фонда площадью 0,0478 га. под размещение АЗС в посёлке Солнечный Сургутского района.

По информации Сургутского ТО – лесничества договоры аренды на лесной участок в квартале 401 выдел 90 Сургутского участкового лесничества, Сургутского территориального отдела - лесничества, Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не заключались.

За самовольное занятие лесного участка предусмотрена административная ответственность. «ЮВиС» выдано предписание об устранении нарушения со сроком исполнения 29 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU