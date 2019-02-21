Из Югры на родину выдворяют двух иностранцев

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-21T13:28:44+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В Ханты-Мансийском автономном округе проводятся рейдовые мероприятия в отношение иностранцев.

Так, в Белоярском районе полицейскими проверено более 30 иностранных работников. Составлено 5 административных протоколов за нарушение правил пребывание на территории Российской Федерации, наложено порядка 10 000 рублей административных штрафов.

Сотрудниками Госавтоинспекции Белоярского проверено порядка 12 автомобилей под управлением иностранцев.

В Нефтеюганском районе проведено более 30 проверок торговых точек, жилого сектора. Выявлено 17 граждан, не оформивших пребывание на территории Российской Федерации согласно действующему законодательству.

По выявленным правонарушениям наложено административных штрафов на сумму более 30 тысяч рублей. Двое нарушителей по решению суда покинут пределы России.

Полицейскими Нижневартовска выявлен факт фиктивной постановки на учет 26 человек без права предоставления им места проживания. Еще один вартовчанин прописал у себя 12 иностранных граждан. В обоих случаях в отношении собственников жилья возбуждены уголовные дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/693296" frameborder="0"></iframe> Из Югры выдворяют мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU