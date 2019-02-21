В Ханты-Мансийске открылась уникальная фотовыставка «Особые Защитники»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-21T12:56:31+03:00

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Необычайно трогательная фотовыставка открылась в преддверии Дня защитника Отечества в культурно-досуговом центре «Октябрь» в Ханты-Мансийске. Фотопроект «Особые Защитники», посвященный настоящим мужчинам, которые не испугались диагнозов своих детей, живут счастливой жизнью, доказывая, что быть Отцом – высшая данность.

В проекте приняли участие 12 хантымансийских семей: Пятковы, Кургузовы, Макаровы, Степановы, Аникины, Шеверда, Чалкины, Семенищевы, Козловы, Пятаковы, Ефимовы, Гришанович, которые через призму фотографа центра Кирилла Меркурьева представлены в фотоработах.

- Они – отражение нас, - говорит директор КДЦ «Октябрь» Екатерина Гарькина. - И неважно, какой у них цвет кожи, разрез глаз... Дети не должны делиться по своим особенностям. Ведь каждый из них, несмотря ни на что, дарит счастье и любовь своим самым близким людям – мамам и папам. К сожалению, не каждый родитель может это вовремя понять и принять. Отличие ребенка от условных норм иногда оставляет семью неполной, где единственным защитником особенного ребенка становится мама. Но наша выставка совсем о другой истории.

Выставка расположена в холле 1 этажа КДЦ "Октябрь" и находится в свободном доступе. Ее работа продлится до 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU