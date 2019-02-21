В Югре муниципалитеты формируют новые бренды

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-21T12:46:20+03:00

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Для реализации концепции развития территориального маркетинга и брендинга Югры в муниципальных образованиях округа проходят стратегические сессии по позиционированию и брендированию территорий.

- На данный момент определены четыре контрольных показателя, один из которых – внедрение муниципального бренда в городскую среду. Направление работы новое, поэтому для специалистов были проведены обучающие мероприятия, а также стратегические сессии с привлечением экспертов в этой области с целью изучения мнения населения по исследуемому вопросу. Мегион вошел в число нескольких городов-пилотов автономного округа по внедрению локальных брендов, которым будет оказана поддержка в их продвижении. Эта совместная работа направлена на то, чтобы города Югры звучали на всю страну, - подчеркнула начальник отдела территориального маркетинга и брендинга департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Григоренко.

Так, стратегические сессии уже состоялись в двух муниципалитетах Югры. Например, в Покачах форсайт-сессия проходила в формате деловой игры.

В Мегионе участникам форсайт-сессии предложили им обсудить и озвучить свои предложения по таким ключевым направлениям, как «Качество жизни населения. Экономический потенциал», «Качество городской среды. Туристический и инфраструктурный потенциал», «Производство товаров, работ, услуг. Промышленный потенциал», «Развитие человеческого капитала. Социальный потенциал».

ИСТОЧНИК KP.RU