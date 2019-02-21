Банковскую карту пенсионера из Югры снова обчистили мошенники

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-21T12:32:55+03:00

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На одну из популярных уловок мошенников наткнулся 65-летний житель Советского района. В результате с его карты списались 30 тысяч рублей.

Полицейским пенсионер рассказал, что на его телефон позвонили сотрудники банка, в котором у мужчины зарегистрирована его пенсионная карта. Они сообщили о возможности возвращения денежных средств, а это свыше 90 тысяч рублей, похищенных у него с банковской карты в конце января текущего года. По данному факту мужчина также обращался с заявлением в полицию.

Для возврата денег требовалось произвести несколько операций через интернет-сайт данного банка. В помощь мужчине оппонент предложил свои услуги. Совместно они начали совершать операции через ноутбук заявителя. Для начала звонивший получил удаленный доступ к рабочему столу на компьютере мужчины, а затем последний совершал операции через онлайн-сервис под его диктовку. Таким образом, с карты заявителя было похищено порядка 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU