2019-02-21T12:32:55+03:00
Происшествия

Банковскую карту пенсионера из Югры снова обчистили мошенники

Он установил вирусную программу на ноутбук
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Банковскую карту пенсионера из Югры снова обчистили мошенникиБанковскую карту пенсионера из Югры снова обчистили мошенникиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На одну из популярных уловок мошенников наткнулся 65-летний житель Советского района. В результате с его карты списались 30 тысяч рублей.

Полицейским пенсионер рассказал, что на его телефон позвонили сотрудники банка, в котором у мужчины зарегистрирована его пенсионная карта. Они сообщили о возможности возвращения денежных средств, а это свыше 90 тысяч рублей, похищенных у него с банковской карты в конце января текущего года. По данному факту мужчина также обращался с заявлением в полицию.

Для возврата денег требовалось произвести несколько операций через интернет-сайт данного банка. В помощь мужчине оппонент предложил свои услуги. Совместно они начали совершать операции через ноутбук заявителя. Для начала звонивший получил удаленный доступ к рабочему столу на компьютере мужчины, а затем последний совершал операции через онлайн-сервис под его диктовку. Таким образом, с карты заявителя было похищено порядка 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске приказали сдаться батарейкам
Судебные приставы рекомендуют сообщать жителям Югры о буйстве коллекторов
В Ханты-Мансийске открылся молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»
Солнечная электростанция в Кондинском районе снизила расходы по выработке электроэнергии
Департамент природных ресурсов Югры выдавал охотничьи билеты уголовникам
Югорчанка, спасая сына от неприятностей, отдала сбережения мошенникам
На Пасху в Сургуте для прихожан распахнёт двери храм с лифтом
Трое жителей Ханты-Мансийска попали на популярную уловку мошенников
В Сургутском районе должникам по ЖКУ отключат канализацию
В Югре устраняются последствия взрыва газа на месторождении
В Югре строительная фирма захватила участок леса
Из Югры на родину выдворяют двух иностранцев
В Ханты-Мансийске открылась уникальная фотовыставка «Особые Защитники»
В Югре муниципалитеты формируют новые бренды
Вартовчанам спасатели не рекомендуют без надобности выходить на лёд
Югорчанин перевёл мошеннику 70 тысяч рублей за картинку лодочного мотора