2019-02-21T12:25:56+03:00
Общество

Вартовчанам спасатели не рекомендуют без надобности выходить на лёд

Толщина льда на Оби в районе Нижневартовска около 65 сантиметров
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Сотрудники городской аварийно-спасательной службы продолжают проводить замеры толщины льда на реке Обь. По последним данным, в границах Нижневартовска она составляет 65 сантиметров.

Несмотря на то, что данная толщина является безопасной для передвижения людей, специалисты управления по делам ГО и ЧС рекомендуют не выходить на лед без необходимости. На реке есть места, где из-за особенностей течения лед остается хрупким.

Для безопасного передвижения на транспорте следует использовать открытые ледовые переправы и понтонные мосты.

Напомним, для межмуниципального сообщения и нужд организаций на территории Ханты-Мансийского округа открыто 89 ледовых переправ.

С учетом результатов ежедневных замеров толщины льда для всех межмуниципальных переправ установлена допустимая нагрузка до 30 тонн.

С начала года происшествий на официальных переправах не зарегистрировано. Обслуживающими организациями ежедневно обеспечивается работоспособность переправ и очистка ледового полотна.

- На сегодняшний день открыты все запланированные к эксплуатации переправы: 52 межмуниципальных и 37 технологических, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Руслан Галимов. – Толщина льда на переправах сегодня от 65 до 150 сантиметров, при этом для безопасного проезда 30-тонной техники требуется минимум 55 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске приказали сдаться батарейкам
Судебные приставы рекомендуют сообщать жителям Югры о буйстве коллекторов
В Ханты-Мансийске открылся молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»
Солнечная электростанция в Кондинском районе снизила расходы по выработке электроэнергии
Департамент природных ресурсов Югры выдавал охотничьи билеты уголовникам
Югорчанка, спасая сына от неприятностей, отдала сбережения мошенникам
На Пасху в Сургуте для прихожан распахнёт двери храм с лифтом
Трое жителей Ханты-Мансийска попали на популярную уловку мошенников
В Сургутском районе должникам по ЖКУ отключат канализацию
В Югре устраняются последствия взрыва газа на месторождении
В Югре строительная фирма захватила участок леса
Из Югры на родину выдворяют двух иностранцев
В Ханты-Мансийске открылась уникальная фотовыставка «Особые Защитники»
В Югре муниципалитеты формируют новые бренды
Банковскую карту пенсионера из Югры снова обчистили мошенники
Югорчанин перевёл мошеннику 70 тысяч рублей за картинку лодочного мотора