Вартовчанам спасатели не рекомендуют без надобности выходить на лёд

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-21T12:25:56+03:00

Толщина льда на Оби в районе Нижневартовска около 65 сантиметров

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Сотрудники городской аварийно-спасательной службы продолжают проводить замеры толщины льда на реке Обь. По последним данным, в границах Нижневартовска она составляет 65 сантиметров.

Несмотря на то, что данная толщина является безопасной для передвижения людей, специалисты управления по делам ГО и ЧС рекомендуют не выходить на лед без необходимости. На реке есть места, где из-за особенностей течения лед остается хрупким.

Для безопасного передвижения на транспорте следует использовать открытые ледовые переправы и понтонные мосты.

Напомним, для межмуниципального сообщения и нужд организаций на территории Ханты-Мансийского округа открыто 89 ледовых переправ.

С учетом результатов ежедневных замеров толщины льда для всех межмуниципальных переправ установлена допустимая нагрузка до 30 тонн.

С начала года происшествий на официальных переправах не зарегистрировано. Обслуживающими организациями ежедневно обеспечивается работоспособность переправ и очистка ледового полотна.

- На сегодняшний день открыты все запланированные к эксплуатации переправы: 52 межмуниципальных и 37 технологических, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Руслан Галимов. – Толщина льда на переправах сегодня от 65 до 150 сантиметров, при этом для безопасного проезда 30-тонной техники требуется минимум 55 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU