2019-02-21T11:59:12+03:00
Происшествия

Югорчанин перевёл мошеннику 70 тысяч рублей за картинку лодочного мотора

Доставки из Омской области не было
Алена Кульмухаметова
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Житель Советского района попал на уловку мошенника из Сети. Мужчина искал лодочный мотор, но остался без покупки и без денег.

Полицейским 31-летний мужчина рассказал, что на одной из торговых площадок в сети Интернет он нашел объявление с необходимым товаром и доступной ценой. Связавшись с продавцом, он обговорил условия сделки и стоимость товара. Доставка должна была произойти из Омской области транспортной компанией. При этом, продавец предоставил покупателю фотографии товара и накладной.

После чего, мужчина перевел 70 тысяч рублей на предоставленный номер банковской карты. На протяжении всей сделки продавец постоянно общался с покупателем, обговаривая все условия купли-продажи. Когда заявитель обратился с этими документами к грузоотправителю, последний сообщил, что по данному трек-номеру у них находится товар для другого получателя. Номер телефона продавца был заблокирован.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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