Югорский международный кинофестиваль «Дух огня» объединит кино и театр

СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-21T11:50:52+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в пресс-конференции, посвященной проведению XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», которая состоялась в пресс-центре информационного агентства «ТАСС».

- Фестиваль – это крупнейшее культурное событие для нашего региона. Рассчитываем, что оно заметно и для мирового сообщества, – отметила Наталья Комарова. – В регионе сформировалось хорошо подготовленное сообщество зрителей, которые любят и знают кино. Это один из важнейших эффектов. Фестиваль вышел за пределы кино в проекте «Эхо кинофестиваля». Это дает возможность широко, интересно, нестандартно заявить о Югре на российских и мировых просторах. Югра – это нефть, люди, это «Дух огня».

По ее словам, фестиваль воспитывает и лидеров в профессии. В этой связи губернатор напомнила о югорском режиссере Александре Ханте, дебютная картина которого «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» получила три награды прошлогоднего «Духа огня»: приз зрительских симпатий «Золотая тайга», приз за лучшую операторскую работу, приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме».

- Мы не ожидали столько наград и такого признания, хотя верили, что его работа привлечет внимание, вызовет профессиональный интерес, – отметила Наталья Комарова.

Отметим, в этом году фестиваль стартует не с фильма открытия, а со спектакля, предназначенного для семейного просмотра. Это будет благотворительный проект, средства которого помогут благотворительному фонду помощи детям с поражениями центральной нервной системы «Галчонок».

Кроме того, состоится выставка художественных работ известного кинорежиссера и актера Станислава Говорухина.

Напомним, что фестиваль «Дух огня» пройдет в Югре 1-6 марта.

Он примет представителей 25 стран – производителей киноиндустрии. В рамках мероприятия запланировано свыше 170 показов.

Один из дней фестиваля станет днем семьи. Юные посетители «Духа огня» смогут поучаствовать в проекте «Читалкин», специальными гостями которого станут участники проекта «Голос.Дети».

В фестивале примет участие югорчанин, актер Московского театра «Школа современной пьесы», уроженец села Половинка Кондинского района Егор Морозов. Творческие встречи с ним пройдут в Нягани, Ханты-Мансийске, Пойковском и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU