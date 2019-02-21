2019-02-21T11:30:57+03:00
Общество

В Нягани фирма задолжала сотрудникам 11 миллионов рублей

Расчёт сотрудников произвели после вмешательства прокуратуры
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Нарушения трудового законодательства в деятельности АО «Монтажное управление № 5» было выявлено прокуратурой Нягани. Фирма вовремя не рассчитала сотрудников.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, заработная плата за ноябрь - декабрь 2018 года, а также деньги, подлежащие перечислению в связи с увольнением и предоставлением отпусков в декабре 2018 – январе 2019 года, были задержаны фирмой 250 работникам на сумму свыше 11 млн. рублей.

После внесения ведомством представления задолженность была погашена в полном объеме.

Кроме того, в отношении генерального директора юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого руководитель организации подвергнут административному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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