В Нягани фирма задолжала сотрудникам 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-21T11:30:57+03:00

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Нарушения трудового законодательства в деятельности АО «Монтажное управление № 5» было выявлено прокуратурой Нягани. Фирма вовремя не рассчитала сотрудников.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, заработная плата за ноябрь - декабрь 2018 года, а также деньги, подлежащие перечислению в связи с увольнением и предоставлением отпусков в декабре 2018 – январе 2019 года, были задержаны фирмой 250 работникам на сумму свыше 11 млн. рублей.

После внесения ведомством представления задолженность была погашена в полном объеме.

Кроме того, в отношении генерального директора юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого руководитель организации подвергнут административному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU