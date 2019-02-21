2019-02-21T11:21:46+03:00
Общество

В Нижневартовском районе в новое жильё переехали 37 семей

За 5 лет удалось вдвое сократить количество непригодного жилья
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации Нижневартовского районаФото с сайта администрации Нижневартовского района
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В самом крупном населенном пункте Нижневартовского района состоялось масштабное новоселье. Обладателями квартир в многоэтажном доме стали 37 семей из 8 поселений. Ключи от нового жилья получили жители Агана, Вампугола, Ваховска, Зайцевой Речки, Покура, Ларьяка, Корликов и Излучинска.

- Более половины квартир в этом доме предоставлено жителям, которые ранее проживали в непригодном жилье. Они давно ждали этого момента. Дом построен благодаря программе, которая реализуется совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, - сказал глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

Отметим, что в Нижневартовском районе ведется планомерное строительство нового жилья. Ежегодно вводится не менее 10 тысяч квадратных метров жилья для переселения жителей из непригодного жилья и по договорам социального найма. За последние 5 лет удалось вдвое сократить количество непригодного жилья в Нижневартовском районе, тысячи жителей района живут в благоустроенных и комфортных квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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