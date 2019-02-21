2019-02-21T10:56:56+03:00
Общество

В Югре участникам блокады Лениграда вручат награды

Награды уже получили 46 ветеранов
Алена Кульмухаметова
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Сегодня в Югре проживают два ветерана Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и 52 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как сообщили в департаменте социального развития автономного округа, в связи с празднованием в 2019 году 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады постановлением правительства Санкт-Петербурга учрежден памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

В муниципальных образованиях в торжественной обстановке проходит вручение памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Награды уже получили 46 ветеранов.

26 февраля запланировано вручение памятного знака еще двум ветеранам, проживающим в Ханты-Мансийском районе. Так, в доме культуры села Цингалы в присутствии односельчан награду вручат Зинаиде Андреевне Малюгиной. Житель села Тюли Отто Роберт Петрович получит знак на дому.

Согласно положению памятный знак вручается в том числе гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в субъектах Российской Федерации из числа лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Вручение памятного знака организовано управлениями социальной защиты населения совместно с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и ветеранских организаций в зависимости от самочувствия и состояния здоровья ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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