В Мегионе у невнимательного консультанта на кассе «увели» телефон

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-21T10:51:43+03:00

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Консультант в салоне сотовой связи из Мегиона оставил телефон на кассе и отвлекся на работу с покупателем. Этим воспользовался злоумышленник.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ранее в дежурную часть с заявлением о краже обратился 26-летний работник магазина электронной техники. Молодой человек сообщил о том, что во время его смены в торговом павильоне он консультировал покупателей и оставил личный телефон у кассы. После общения с покупателями заявитель вернулся к кассе и обнаружил пропажу телефона стоимостью около 11 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. В ходе обыска квартиры подозреваемого похищенный телефон был обнаружен и изъят. Злоумышленник пояснил, что телефон похитил для личного пользования.

Возбуждено уголовное дел по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU